За сутки в Турции выявили более 800 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 800 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 52 305 тестов и зарегистрировано 867 новых случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 24 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4609.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 166 422.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении карантина в стране с 1 июня.