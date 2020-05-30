Заболевший коронавирусом Баринов рассказал о своей реакции на позитивный результат теста

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что был удивлён результату своего теста на наличие COVID-19.

РИА Новости

«Проходил тест в полной уверенности, что я здоров. Когда узнал результат, то сильно удивился. Я чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов. Разумеется, расстроился: чемпионат скоро начинается, а я пока не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили, а тут такое. Ничего. Надеюсь, скоро всё пройдет и я в приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату», — цитирует Баринова Twitter сборной России.

Чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный в марте из-за коронавируса, будет возобновлён 21 июня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина.