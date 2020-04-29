Задержан бывший первый вице-губернатор Курганской области

Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на сумму 195 млн рублей.
Об этом сообщается на региональном сайте СК.
«По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении… преступления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.
Источник: Россия Сегодня