Задержан бывший первый вице-губернатор Курганской области

Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на сумму 195 млн рублей.

РИА Новости

Об этом сообщается на региональном сайте СК.

«По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении… преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.