Загитову признали олимпийской иконой стиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана иконой стиля.

РИА Новости

Соответствующее голосование провёл Olympic Channel.

В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра, за которого проголосовали 38% пользователей. До этого она обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайси мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров ямайца Усэйна Болта.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.