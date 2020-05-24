Загитову признали олимпийской иконой стиля

24 мая 2020     17
Загитову признали олимпийской иконой стиля

18:40

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана иконой стиля.

РИА Новости

Соответствующее голосование провёл Olympic Channel.

В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра, за которого проголосовали 38% пользователей. До этого она обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайси мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров ямайца Усэйна Болта.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве
Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве

Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил источник …


Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео
Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео

Видео: t.me/breakingmash В сети появилось видео, на котором запечатлена перестрелка у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Ролик …


Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве
Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве

После перестрелки у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве задержали трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE …


В Крыму началось массовое цветение маков
В Крыму началось массовое цветение маков

В Крыму распустились маки. Больше всего таких полей в степях и предгорье, в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также на …


В Ленинградской области произошёл пожар в ангаре
В Ленинградской области произошёл пожар в ангаре

18:39 В Ломоносовском районе Ленинградской области произошёл пожар в ангаре, где находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты