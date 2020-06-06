Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

6 июня 2020     20
Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила увеличение спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в американских штатах.

«Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается», — сказала она в интервью «Парламентской газете».

Захарова напомнила, что ситуация в США была иной ещё две недели назад, когда дипломаты, в основном, занимались организацией вывозных рейсов с россиянами из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

По её словам, несмотря на «непростую и даже трагичную» эпидемиологическую ситуацию в США, там были открыты магазины, не было дефицита продуктов или медикаментов.

«В США, казалось, всё более-менее в порядке… у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародёрство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — отметила представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.

В то же время посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.

Калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал о защите заведения от протестующих.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Можем сделать выводы в понедельник»: Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
«Можем сделать выводы в понедельник»: Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом …


Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов
Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила увеличение спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в …


Количество желающих вернуться из США россиян выросло на фоне беспорядков
Количество желающих вернуться из США россиян выросло на фоне беспорядков

На фоне беспорядков в США, причиной которых стало убийство чернокожего Джорджа Флойда, все больше россиян хотят вернуться оттуда на родину. …


Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии

В связи с пандемией коронавируса индустрию моды ждут глобальные перемены. Такие изменения в эпоху постпандемии описали «Известия». Как пишет издание, …


Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Статистику по коронавирусу сравнил глава отделения микробиологии латентных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты