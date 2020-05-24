Заявление США о Договоре по открытому небу вызвало «гомерический хохот» в Москве

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что заявление США о России, якобы использовавшей для наведения вооружений Договор по открытому небу, вызывает «гомерический хохот» в Москве. Он высказал такое мнение в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат заметил, что этим заявлением администрация президента США Дональда Трампа «сумбурно и нелогично» пытается объяснить собственное решение по выходу из соглашения.

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По словам Рябкова, то, что США говорят об использовании Россией своих самолетов в качестве наводчиков для артиллерийско-ракетного огня, «вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах». «Использовать для целеуказания эпизодические пролеты территорий с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, технически невозможно», — считает замглавы МИД.

Также замминистра рассказал, что американские самолеты много лет летали не над пляжами и парками России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу. По ее словам, американская сторона не собиралась обсуждать с Москвой появлявшиеся претензии.

О решении США выйти из Договора по открытому небу стало известно 21 мая. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Источник: Лента.Ру