Законность карантина оценили

Юристы оценили законность действий властей в связи с введением карантина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указывала, что система кодов, «как и любые другие ограничения свободного передвижения», может применятся только в случае объявления режима чрезвычайного положения президентом России.

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Однако с 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному закону №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Поправки дали регионам право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Адвокат Павел Астахов пояснил, что статья 4.1 этого закона позволяет региональным властям ограничить доступ на территорию, где существует угроза возникновения ЧС. Кроме того, власти могут приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в этой зоне. «Ограничение передвижения граждан может быть использовано на уровне субъектов федерации», — пояснил Астахов.

Однако партнер юридической компании ЮСТ Александр Боломатов отметил, что в случае с территориями, где есть угроза возникновения ЧС, речь идет о закрытии городов на въезд и выезд целиком, при этом в Москве подобные запреты не вводились.

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При этом такой закон не дает властям прав ограничивать свободу передвижения, считает партнер юридической фирмы «Косенков и партнеры» Константин Суворов. По его словам, согласно Конституции России, это можно сделать лишь федеральным законом. Он добавил, что в законе говорится, что органы власти могут принимать лишь меры, «не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина».

Мэр города Сергей Собянин с конца марта ввел для горожан режим самоизоляции. Сейчас в городе не работают торговые центры, кафе, рестораны, также закрыты театры и музеи, посещение парков и проведение развлекательных мероприятий запрещено. С 13 по 19 апреля приостанавливается строительство, за исключением объектов медицинского назначения и работ непрерывного цикла, рекращается работа столичных сервисов каршеринга. С 15 апреля москвичи смогут передвигаться по городу только по цифровому пропуску.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру