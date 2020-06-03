Замятин стал новым финансовым директором РФС

3 июня 2020     14
Замятин стал новым финансовым директором РФС

21:43

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финансовым директором организации Арсения Замятина.

© Александр Вильф РИА Новости

«Желаем ему успехов в профессиональной деятельности в РФС!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

С 2017 году Замятин работал в компании ТЭЭМП на посту финансового директора. Начинал карьеру в Министерстве энергетики России, затем перешёл в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, а впоследствии работал в финансовых структурах «Газпрома» и в строительном бизнесе.

Ранее Чернышенко заявил, что ведётся работа по показу матчей РПЛ на федеральных каналах.

Источник: Россия Сегодня

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