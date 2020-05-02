Жаловавшийся на нехватку средств защиты российский врач выпал из окна

2 мая 2020     16
Жаловавшийся на нехватку средств защиты российский врач выпал из окна

Врач скорой помощи Александр Шулепов, работавший в Новоусманской больнице в Воронежской области, выпал из окна медучреждения, где проходил лечение от коронавируса. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в результате падения медик получил перелом основания черепа. В настоящее время он находится в реанимации. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, по факту произошедшего проводится расследование.

В конце апреля Шелупов вместе со своим коллегой Александром Косякиным записал видеообращение, в котором заявил, что его заставляют работать после того, как у него обнаружили коронавирус. Кроме того, врач жаловался на то, что медиков не обеспечивают средствами защиты и не проверяют на наличие новой инфекции. При этом в областном депздраве подобные заявления тогда назвали фейками.

Ранее 2 мая стало известно, что исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, выпавшая из окна в конце апреля, умерла. Отмечалось, что в течение последней недели женщина находилась в реанимации, но спасти ее не смогли.

Источник: Лента.Ру

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