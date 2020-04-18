Жириновский потребовал арестов коммунистов

18 апреля 2020     16
Жириновский потребовал арестов коммунистов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

Все граждане должны оставаться в самоизоляции, подчеркнул политик. Если же коммунисты не подчинятся требованиям властей быть дома и соберутся у мавзолея, то ЛДПР предложит «арестовать всю их делегацию и в конечном счете распустить и запретить КПРФ», пригрозил лидер либерал-демократов.

В КПРФ связали заявление Жириновского с его антисоветскими взглядами. «Мы будем свои мероприятия, конечно, проводить с точки зрения жесткого соблюдения действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и правил», — сказал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Коммунисты ранее заявили о планах традиционного возложения цветов к мавзолею Ленина 22 апреля, в день рождения революционера. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что намерен провести церемонию в 11:00.

В Москве в связи с распространением коронавируса введен режим всеобщей изоляции, а передвижение по городу регулируется с помощью цифровых пропусков. Массовые мероприятия запрещены.

Источник: Лента.Ру

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