Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Ленина

22 мая 2020     15
Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как считает политик, такая «сделка» принесет в бюджет огромные деньги. «Во Франции бизнесмен хочет продать картину “Джоконда”. Мы могли бы продать мумию Ленина», — предложил он. По словам Жириновского, покупатели найдутся.

«Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист», — написал он, добавив, что Ленин умер «всего-то 96 лет назад».

В апреле Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Ленина. Политик заявил, что граждане должны оставаться в самоизоляции, а если они все же выйдут на улицу, то ЛДПР предложит «арестовать всю их делегацию и в конечном счете распустить и запретить КПРФ».

Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

Источник: Лента.Ру

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