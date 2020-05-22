Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как считает политик, такая «сделка» принесет в бюджет огромные деньги. «Во Франции бизнесмен хочет продать картину “Джоконда”. Мы могли бы продать мумию Ленина», — предложил он. По словам Жириновского, покупатели найдутся.

«Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист», — написал он, добавив, что Ленин умер «всего-то 96 лет назад».

В апреле Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Ленина. Политик заявил, что граждане должны оставаться в самоизоляции, а если они все же выйдут на улицу, то ЛДПР предложит «арестовать всю их делегацию и в конечном счете распустить и запретить КПРФ».

Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

Источник: Лента.Ру