Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за коронавируса

Жительница Берлина оценила ситуацию в городе из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В беседе с Nation News Сабина рассказала, что поводом для выхода на улицу могут быть покупки, посещение врача, работа, но никак не пикник.
«Транспорт ходит, но людей там мало. У водителей есть специально отгороженная область для того, чтобы к ним никто не подходил и не дышал на них. Зато нет контролёров», — заявила она.
По её словам, нельзя посещать детские площадки.
Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.
Источник: Россия Сегодня
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