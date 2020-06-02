Журова считает намеренным перенос слушания дела WADA против РУСАДА в CAS

2 июня 2020     18
Журова считает намеренным перенос слушания дела WADA против РУСАДА в CAS

21:04

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне рассмотреть спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с 2 по 5 ноября.

РИА Новости

«Я не удивлена. Всё делается для того, чтобы нервировать спортсменов в период, когда у многих видов будут финальные отборы на Олимпиаду. Сейчас можно всё в этой ситуации списать на пандемию. Хотя я думаю, что не требуется много людей, чтобы рассмотреть эти дела сейчас. Это же не массовое мероприятие», — цитирует Журову «Р-Спорт».

Первоначально CAS должен был рассмотреть дело WADA против РУСАДА в мае. Слушания были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории. Российская сторона подала иск в CAS.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA с 2 по 5 ноября.

Источник: Россия Сегодня

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