1 июня в аэропорту Симферополя дети рассказывают о дружбе и любви

Самая красивая девочка мира Анастасия Князева, финалисты шоу «Голос. Дети» и подопечные благотворительного фонда «Подари солнечный свет» записали голосовые объявления для трансляции их по громкой связи в аэропорту Симферополь.

В течение всего дня дети будут рассказывать взрослым о любви, семье и дружбе. Всероссийская акция приурочена к Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Акция «Дети говорят!» сегодня проходит по всей стране. Детским голосами «заговорили» не только аэропорты, но также метрополитены и наземный общественный транспорт. Акцию организовали активисты Общероссийского народного фронта вместе с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским объединением пассажиров.

Источник: Вести.Севастополь