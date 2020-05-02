1 мая 17 гостей Крыма были помещены в обсерватор

Накануне на территорию Крымского полуострова въехали около 2 тысяч человек. 1200 – через Крымский мост со стороны Краснодарского края, 607 прилетели самолетами и 124 – поездом. 17 человек, у которых не было крымской прописки, недвижимости в Крыму или договора долгосрочной аренды квартиры, были отправлены в обсерваторы, согласно указу главы республики.

Трое прямиком с ж/д вокзала Симферополя, пятеро из аэропорта, еще 9 – с пункта пропуска на мосту. Пять человек, не пожелавших две недели находиться в изоляции, взяли обратные билеты, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба.

Источник: Вести.Севастополь