1 мая 17 гостей Крыма были помещены в обсерватор

2 мая 2020     12
1 мая 17 гостей Крыма были помещены в обсерватор

Накануне на территорию Крымского полуострова въехали около 2 тысяч человек. 1200 – через Крымский мост со стороны Краснодарского края, 607 прилетели самолетами и 124 – поездом. 17 человек, у которых не было крымской прописки, недвижимости в Крыму или договора долгосрочной аренды квартиры, были отправлены в обсерваторы, согласно указу главы республики. 

Трое прямиком с ж/д вокзала Симферополя, пятеро из аэропорта, еще 9 – с пункта пропуска на мосту. Пять человек, не пожелавших две недели находиться в изоляции, взяли обратные билеты, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Крыма попросил МВД разобраться со случаями нелегального въезда на полуостров
Глава Крыма попросил МВД разобраться со случаями нелегального въезда на полуостров

Сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов обратил внимание полиции на попытки нелегального въезда на полуостров жителей других …


МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков
МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков

С 1 мая в Крыму увеличено число нарядов ППС, которые патрулируют города и поселки. Особый упор сделан на приморские территории. …


В Судаке пострадавшего в ДТП водителя из машины доставали спасатели
В Судаке пострадавшего в ДТП водителя из машины доставали спасатели

Накануне вечером в Судаке на ул. Ашик-Умер столкнулись два автомобиля ВАЗ 2110 и Hyundai. Сообщение о ДТП поступило на пульт …


9 мая юнармейцы Севастополя поздравят по телефону ветеранов
9 мая юнармейцы Севастополя поздравят по телефону ветеранов

Юнармейцы станут участниками патриотической акции «Звонок ветерану», которую проводит Черноморский флот. С поздравлениями и словами благодарности в День Победы они …


57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

За последние сутки в России умерли 57 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты