1 мая исполняется 75 лет со дня получения Севастополем звания Города-Героя

С тех пор, как Севастополь был впервые официально назван городом-героем прошло 75 лет.

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Словосочетание город-герой появилось на страницах советской печати едва ли не с начала Великой Отечественной войны. Газета “Известия” в апреле 1942 года писала: “Морская крепость, город-герой Севастополь была и будет советской!”. В этом же году были учреждены четыре медали за оборону Ленинграда, Одессы, Сталинграда и Севастополя.

«Но официально это понятие впервые было упомянуто в указе Верховного главнокомандующего №20 от 1 мая 1945 года. Там говорилось: “Сегодня, 1 мая приказываю произвести салют в столицах союзных республик, – идёт перечисление.. – а также в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Одессе и Севастополе 20-ю артиллерийскими залпами», – рассказывает научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Анна Селиванова.

В 1965 году уже руководство страны уже официально объявило городами-героями Киев и Москву. Высшую степень отличия присвоили и Брестской крепости. В 73-м список пополнили Керчь и Новороссийск, в 74-м Минск, в 76-м Тула, в 85-м Мурманск и Смоленск.

«У нас в Севастополе ветеранов, именно участников боевых действий, очень немного. Время не останавливается. Порядка 20-25 человек – это те, кто с оружием в руках на боевых кораблях воевал…» – говорит инструктор по организационно-массовой работе Севастопольского дома ветеранов Станислав Зиберт.

Севастопольский совет ветеранов планирует в ближайшее время выйти на городских законодателей с предложением установить официальную дату присвоения Севастополю звания Города-Героя. В Советском союзе эта историческая деталь всегда уходила на второй план, ведь страна широко праздновала день солидарности трудящихся.

В современной истории России первомай утратил своё политическое значение и воспринимается многими просто как дополнительный выходной день. А новая дата на календаре Великой Отечественной станет ещё одним напоминанием о том, что именно защитники Севастополя и Одессы сдержали немецкие войска, которые потом так и не смогли взять штурмом Ленинград и проиграли в Сталинградской битве, которая стала переломным моментом всей Великой Отечественной войне.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь