11 торговых центров Севастополя снизят арендную плату для предпринимателей

С 28 марта по 5 апреля в Севастополе приостановлена работа всех торговых объектов, которые не реализуют товары первой необходимости. И многие индивидуальные предприниматели уже начали волноваться и возмущаться, что работать они не будут, а арендную плату за апрель с них возьмут в полном объеме.

Вице-губернатор города Мария Литовко сообщила, что по поручению главы Севастополя Михаила Развожаева состоялась встреча с владельцами основных торговых площадей.

Удалось договориться, что тем предпринимателям, которые в эти 9 дней будут работать (это аптеки и продуктовые магазины в нутри крупных торговых комплексов) арендная плата будет снижена до 50%, те, кто не будет работать в эти дни, – полностью освобождены от ее оплаты.

Также многие из приглашенных бизнесменов заявили, что готовы потом в течение года не поднимать стоимость ставки, а в некоторых случаях продолжить ее снижение, чтобы не случилось так, что в апреле плата будет снижена, а, например, летом поднята с учетом недополученных денег в апреле.

Все обращения арендаторов будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Правительство Севастополя в свою очередь обещает отслеживать ситуацию и реагировать на обращения от предпринимателей.

Департамент экономического развития совместно с лидерами рынка составил перечень ответственных лиц, представляющих владельцев торговых площадей, к которым нужно обращаться по пересмотру ставок арендной платы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото kscrimea.org

Источник: Вести.Севастополь