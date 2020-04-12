12 апреля в Крыму зафиксировано два случая коронавируса

На утро 12 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая коронавируса. Один – в семейном очаге в Керчи, другой – в Симферополе.

В Керчи заболел член семьи супругов, приехавших из Таиланда. Ему 85 лет. Но он с 27 марта находится в инфекционном отделении, поэтому круга контактов у него нет.

Со вторым случаем сложнее: сын-студент прилетел из Москвы 28 марта с признаками ОРВИ. Он заболел еще в столице, лечился дома, за медицинской помощью не обращался, а 7 апреля заболел его отец. Анализы подтвердили наличие у 50-летнего симферопольца коронавируса.

“После появления первых признаков заболевания мужчина был на работе один день (он выходил на работу на предприятие “Инженер-трест” – прим. ред.). По результатам эпидрасследования установлено, что работодателем не осуществлялась термометрия. Со слов директора, масочный режим соблюдался, для обработки поверхностей и рук имелись дезинфицирующие средства, но при опросе люди смутно объясняли, кто и как это проводил. Число контактов – 5 человек, которые работали на данном складе. К сожалению, у одного из сотрудников, с которым общался мужчина, и его жены уже появились признаки ОРВИ. Их положили в инфекционное отделение горбольницы №7, остальные контакты были госпитализированы в Евпаторию”,- сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

Также в Крым за сутки прибыли 24 человека из-за рубежа, всем им вручили постановления об обязательной самоизоляции.

В Севастополе новых случаев инфекции не зарегистрировано.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь