12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму

За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 жителей Крыма, сообщил утром на своей странице в соцсети ВКонтакте глава республики Сергей Аксёнов.

Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими. У восьми из них никаких симптомов нет, и наличие инфекции показали лишь анализы.

Так появились новые случаи в очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской, в селе Крымском Сакского района, где коронавирусом заразились певцы церковного хора.

Так на утро 9 мая в республике зарегистрировано уже 189 случаев COVID-19, из больниц выписаны 57 пациентов, две женщины скончались: одна 1950 года рождения, другая – 1925-го.

Источник: Вести.Севастополь