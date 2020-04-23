13-й судоремонтный завод ЧФ в Севастополе работает в плановом режиме

ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России после небольшого перерыва в начале апреля сегодня работает в полном объёме, решая задачи по планам Гособоронзаказа.

В ряде СМИ появилось сообщение о том, что «Севастопольский 13-й СРЗ перенёс сроки окончания ремонта четырёх кораблей… из-за распространения коронавирусной инфекции». Эта информация, якобы исходящая от безымянного «источника на предприятии», вызвала у черноморских судоремонтников, выполняющих Гособоронзаказ, недоумение.

Ведущее судоремонтное предприятие Юга России 13-й судоремонтный завод Черноморского флота продолжает свою работу после небольшого перерыва в условиях развёрнутой во всей стране борьбы с пандемией коронавируса. Как и ряд предприятий отрасли, завод возобновил работу после декады самоизоляции, объявленной в конце марта.

Как отметил директор ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Александр Юрьев, заводчане уже в течение двух недель в полном объёме решают задачи обеспечения технической готовности сил Черноморского флота – осуществляется плановый ремонт кораблей и судов ЧФ. При этом обеспечиваются мероприятия по сохранению здоровья производственников – реализуются соответствующие профилактические мероприятия. Судоремонтники, достигшие 65-летнего возраста, придерживаются режима самоизоляции. Некоторые сотрудники работают дистанционно. Часть заводчан занимаются со своими детишками, не посещающими детские садики и находящимися дома. Также в Севастополе в связи с режимом повышенной готовности с 6 апреля севастопольские школьники переведены на дистанционное обучение, поэтому они требуют особого внимания и контроля.

Подчеркнём: временное отсутствие некоторых специалистов непосредственно на своих рабочих местах в целом не влияет на ритм производства, сроки и качество судоремонта. Сейчас заводчане трудятся на четырех десятках флотских объектов. В последние дни центром внимания стал ГРКР «Москва».

21 апреля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» заведен в сухой док для выполнения ремонтных работ и сервисного обслуживания. Ремонт продлится в течение двух месяцев.

«Москва» поставлена в Северный док, который сегодня принадлежит Севастопольскому филиалу ООО “Ремкор”. Эта фирма предоставляет доковые услуги, а основные работы выполняют специалисты 13-го судоремонтного завода, – отмечает курирующий этот объект старший строитель кораблей Дмитрий Котловский. – Ремонтные работы на ракетном крейсере по плану продлятся в течение 60 суток. Это относительно непродолжительный период времени при большом объеме работ. Поэтому судоремонт идёт в три смены, с задействованием заводчан в выходные дни – время докования нужно использовать эффективно. В общей сложности в работах заняты около 400 специалистов-судоремонтников. Основная нагрузка ложится на специалистов цехов основного производства – корпусного по металлу, малярно-столярного, корпусно-докового, трубомедницкого». «В работах на «Москве» задействованы представители практически всех подразделений завода, – сообщил директор завода Александр Петрович Юрьев. – Параллельно с доковым ремонтом будет происходить и сервисное обслуживание корабля, также осуществляемое нашими судоремонтниками – специалистами электромонтажного цеха и цеха по ремонту радиоэлектронного оборудования. В принципе, на «Москву» сегодня работает весь завод. В прошлом году корабль выходил в море для проведения испытаний главной энергетической установки после завершения её ремонта. Нареканий и рекламаций от моряков-гвардейцев не было».

Как считают специалисты, работа в особых условиях позволила сделать ряд важных выводов, касающихся организации производства, материально-технического обеспечения технологических процессов, совершенствования взаимодействия со смежниками. Безусловно, важным является и понимание значения работы предприятия как со стороны командования флота, так и со стороны городских властей: 13-й СРЗ ЧФ является одним из главных работодателей и плательщиков налогов в Городе-Герое.

Что же касается вопроса непосредственного влияния коронавируса на «корабельное железо», следует отметить: оно не требует вакцин и марлевых масок. Техническую готовность флотских сил, боеготовность следует обеспечивать непрерывно. Эту аксиому все поколения черноморских судоремонтников конкретными делами доказывают в течение уже 133 лет истории завода.

Сергей Горбачев, помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ

Источник: Вести.Севастополь