24 июня на параде в Севастополе пролетят 50 самолетов и вертолетов

24 июня во время парада Победы над Севастопольской бухтой пролетят 50 единиц авиационной техники военного назначения.

Жители и гости города увидят парадный строй из 26 воздушных судов: это будут истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, Ту-134, Ан-26 и самолет-амфибия Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также знаменитые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

В Южном военном округе воздушная часть будет сопровождать парады в Новороссийске и Керчи. В Керчи после пешего парада над бухтой пролетят 14 самолётов и вертолётов, а в Новороссийске – 10.

За несколько дней до Парада Победы пройдут контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части.

Источник: Вести.Севастополь