24 июня в Севастополе и еще девяти городах ЮВО пройдут военные парады

В подразделениях Южного военного округа идет подготовка к проведению парадов Победы. 24 июня они пройдут в 10 городах ЮВО: Севастополе, Симферополе, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске.

Как сообщили агентству «Крыминформ» в пресс-службе округа, в общей сложности в парадах будут задействованы 43 тысячи военнослужащих и более 800 единиц современной и исторической военной техники времен Великой Отечественной. У парадов будет и воздушная часть, в которой примут участие около 120 самолетов и вертолетов.

По приказу командующего войсками Южного округа Александра Дворникова, военнослужащие-участники парадов на тренировках обязаны будут соблюдать все меры по недопущению распространения коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь