24 севастопольцев будут судить за нарушение режима самоизоляции

На севастопольцев было составлено уже 24 протокола о нарушении режима обязательной самоизоляции. Их дела будут рассмотрены в суде и, скорее всего, им выпишут штрафы.

После того, как власти Севастополя приняли решение отправлять в обсерватор на 14 дней всех, кому негде остановиться в городе, число въезжающих резко сократилось. На въездах стоят 5 блокпостов и ещё один на ж/д вокзале. Все приезжающие заполняют анкеты, их данные вносят в базу.

В городе нарушителей ловят 17 мобильных групп, в скором времени их будет 27, сообщили сегодня в правительстве Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь