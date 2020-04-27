27 апреля пройдет онлайн-трансляция спектакля «Бесы»

27 апреля 2020     29
27 апреля пройдет онлайн-трансляция спектакля «Бесы»

Сегодня 27 апреля в 19.00 в Интернете можно будет посмотреть онлайн-трансляцию спектакля “Бесы” по роману Ф. М. Достоевского в постановке главного режиссера Севастопольского театра имени А. В. Луначарского Григория Лифанова.

Зрители считают эту постановку одной из лучших в современном репертуаре театра. Спектакль вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии “Золотая маска”. Отдельно был отмечен исполнитель роли Петра Верховенского Евгений Овсянников.

Сегодня в Москве на сцене Российского академического молодёжного театра должны были начаться гастроли театра имени Луначарского, там уже были раскуплены билеты на все спектакли: «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина» и «Бесы», но из-за пандемии коронавируса выступления пришлось отменить.  

«Эти гастроли очень ждали мы. И в Москве – мы знаем – очень ждали нас. И не только москвичи. Билеты на спектакли одними из первых приобрели зрители из Ярославля, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда, Ростова-на-Дону. Очень многие хотели попасть именно на этот спектакль. Мы надеемся, что открытие гастролей театра имени Луначарского в столице ещё впереди. Но сегодня пусть это событие случится виртуально – и для всех, кто стремится увидеть наши спектакли, преодолевая порой тысячи километров», – говорится на официальном сайте театра.

Ссылки на трансляцию спектакля:

1 акт – https://www.youtube.com/watch?v=mQ0Fvol9_Ww

2 акт – https://www.youtube.com/watch?v=sSMA0SRBAVA

С учётом временных поясов ссылка будет активна в течение суток.

Источник: Вести.Севастополь

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