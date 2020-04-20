27 тысяч жителей Севастополя рассчитывают получить электронные пропуска

За неделю работы системы оформления электронных пропусков поступило 7 тысяч заявок с запросом на выдачу 27635 разрешений на передвижение по городу.

А бумажных пропусков в свое время было выдано 60 тысяч. Это значит, что примерно каждый седьмой севастополец в период введения ограничительных мер продолжает работать.

10 359 пропусков были выданы, 1 788 заявок отклонены, сообщила сегодня на аппаратном совещании начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

Наибольшее количество отказов по выдаче новых пропусков связано с некорректно выбранным основным видом деятельности, а также отсутствием документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя, пояснила Осипова.

«Заявка не должна рассматриваться больше одного рабочего дня. Прошу коллег тщательно разбираться с каждой заявкой. Также хочу призвать горожан в спокойном режиме получать электронные пропуска, обращаясь на портал – это позволит нам исключить случаи с подделкой пропусков», – обратился к коллегам врио губернатора города Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь