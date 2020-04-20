27 тысяч жителей Севастополя рассчитывают получить электронные пропуска

20 апреля 2020     13
27 тысяч жителей Севастополя рассчитывают получить электронные пропуска

За неделю работы системы оформления электронных пропусков поступило 7 тысяч заявок с запросом на выдачу 27635 разрешений на передвижение по городу.

А бумажных пропусков в свое время было выдано 60 тысяч. Это значит, что примерно каждый седьмой севастополец в период введения ограничительных мер продолжает работать.

10 359 пропусков были выданы, 1 788 заявок отклонены, сообщила сегодня на аппаратном совещании начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

Наибольшее количество отказов по выдаче новых пропусков связано с некорректно выбранным основным видом деятельности, а также отсутствием документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя, пояснила Осипова.

«Заявка не должна рассматриваться больше одного рабочего дня. Прошу коллег тщательно разбираться с каждой заявкой. Также хочу призвать горожан в спокойном режиме получать электронные пропуска, обращаясь на портал – это позволит нам исключить случаи с подделкой пропусков», – обратился к коллегам врио губернатора города Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство России упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров
Правительство России упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров

23:33 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым упрощается беспошлинный ввоз аппаратов ИВЛ, масок, защитных костюмов и …


Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью
Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью

23:35 Бывший главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев отреагировал на смерть защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова. …


Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Китайские врачи почернели из-за коронавируса

Китайские врачи, чуть не погибшие от коронавируса, обнаружили, что их кожа почернела. Об этом сообщает Daily Mail. Доктора Ю Фан …


Падение цен на американскую нефть объяснили
Падение цен на американскую нефть объяснили

Падение цены на американскую нефть марки WTI могло носить эмоциональный характер, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым …


«Черкизово» поможет россиянам мясом и колбасой в период пандемии
«Черкизово» поможет россиянам мясом и колбасой в период пандемии

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, запустила ряд программ по оказанию помощи гражданам России в период пандемии коронавируса. Компания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты