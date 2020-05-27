28-летнего крымчанина обвиняют в изнасиловании школьниц

По обвинении в изнасиловании двух девочек перед судом предстанет 28-летний житель Черноморского района Крыма.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю, в декабре 2018 года молодой человек приехал в гости к своим дальним родственникам и изнасиловал 13-летнюю девочку. Школьницу мама привела в больницу, и о факте сексуального домогательства стало известно правоохранительным органам.

Подозреваемого тогда задержали и заключили под стражу. В ходе расследования этого дела было установлено, что мужчина причастен к изнасилованию еще одной девочки. С октября по ноябрь 2018 года он приходил в гости к своей знакомой и в ее отсутствие неоднократно под угрозами насиловал ее 15-летнюю сестру.

Следователи Раздольненского межрайонного следственного отдела вместе со следователями управления криминалистики ГСУ СКР собрали доказательственную базу, достаточную для того, чтобы передать дело в суд.

Источник: Вести.Севастополь