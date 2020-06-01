34 авиапассажира, прибывших в Крым, помещены в обсерватор

За минувшие сутки сразу 34 человека, прибывшие в Крым самолетом, были помещены в обсерваторы, сообщил на утреннем брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Туда же направили еще 20 человек, прибывших на полуостров через пункты пропуска на российско-украинской границе.

В обсерваторы сейчас отправляют всех прибывающих с туристической целью – тех, у кого нет крымской прописки и работы на полуострове.

Источник: Вести.Севастополь