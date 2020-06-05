4 июля возобновится чемпионат по футболу Премьер-лиги в Крыму

5 июня 2020     7
4 июля возобновится чемпионат по футболу Премьер-лиги в Крыму

Крымский футбольный союз утвердил дату матчей чемпионата Премьер-лиги сезона-2019/20.

Чемпионат продолжится матчами 18-го тура 4 июля. Финальная игра состоится 5 сентября. Календарь игр будет опубликован на сайте Крымского футбольного союза. Все матчи Премьер-лиги будут проведены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом сообщил пресс-атташе КФС Андрей Черный.

Севастопольские спортсмены недавно возобновили регулярные тренировки. Футболисты клуба «Севастополь» и тренерский штаб сдали экспресс-тесты на COVID-19. Все результаты отрицательные. В «домашнем» режиме спортсмены провели почти два месяца. Сейчас главная задача у команды – прийти в форму.

Источник: Вести.Севастополь

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