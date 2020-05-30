40 крымских санаториев готовы принять местных жителей с 15 июня

30 мая 2020     19
40 крымских санаториев готовы принять местных жителей с 15 июня

В правительстве Крыма подготовили и согласовали с федеральным центром программу поэтапного возобновления работы санаториев и гостиниц. Первыми откроются те, кто имеет действующую медицинскую лицензию, сообщили сегодня в министерстве курортов и туризма Крыма.

Такие учреждения могут заработать с 15 июня. При этом речь идет только о приеме жителей республики, а не гостей из других регионов. Сейчас о готовности начать работу в таком режиме заявили руководители 40 средств размещения из 1092 подобных организаций, зарегистрированных в Крыму.

Перед началом работы санаторий должен подать уведомление о начале своей работы через Портал правительства республики и пройти проверку Роспотребнадзора, министерства здравоохранения республики и министерства курортов и туризма.

Вторым этапом предполагается разрешение работы гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора актуальные на тот момент, при сохранении в регионе стабильной эпидемической ситуации. Старт второго этапа возможен не раньше, чем через две недели после запуска первого. Это обусловлено тем, что с начала первого этапа пройдет четырнадцатидневный инкубационный период коронавируса, что даст возможность оценить последствия запуска части санаториев. На этом этапе возможен старт туристического трафика из других регионов.

Министерство курортов и туризма также намерено создать электронную систему учета и регистрации всех прибывающих в Крым гостей.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида. Срок начала этого этапа может быть определен по итогам первых двух.

Источник: Вести.Севастополь

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