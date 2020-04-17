76 лет назад советские войска освободили Ялту

17 апреля 2020     15
76 лет назад советские войска освободили Ялту

Накануне в Ялте отметили 76-ю годовщину освобождения города от фашистов.

Никаких массовых мероприятий не было: члены администрации Ялты и руководители ветеранских организаций возложили цветы к памятным знакам, установленным в городе.

Это памятный знак экипажу танка 244-го отдельного танкового полка в поселке Никита и мемориальная доска на здании администрации.

Власти города посетили ветеранов и вручили им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Сейчас в городе живут 1283 ветерана Великой Отечественной, 9 из них участвовали в освобождении Ялты и всего Крыма 76 лет назад.

В апреле 1944-го советские войска вошли в город с двух сторон: со стороны Ай-Петри первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии вместе с партизанами. Со стороны Никиты – передовые отряды 383-й дивизии, 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии, 339-й стрелковой дивизии и партизаны 7-й бригады Южного соединения, в том числе и 10-й Ялтинский партизанский отряд. 16 апреля фашисты оставили Ялту.

Источник: Вести.Севастополь

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