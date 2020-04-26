89 медработников Красногвардейской больницы отправлены на самоизоляцию

Теперь, пока не пройдет инкубационный период, из стен больницы не выпустят 89 медработников и 60 пациентов.

Очаг непростой, говорит главный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская, лифтер имел больше количество контактов.

Красногвардейская больница, где у лифтера подтвердился коронавирус, стала обсерватором, и полиция взяла ее под круглосуточную охрану.

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89 медработников Красногвардейской больницы отправлены на самоизоляцию Красногвардейская больница, где у лифтера подтвердился коронавирус, стала обсерватором, и полиция взяла ее под круглосуточную охрану. Очаг непростой, говорит главный …



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