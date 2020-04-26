89 медработников Красногвардейской больницы отправлены на самоизоляцию

Красногвардейская больница, где у лифтера подтвердился коронавирус, стала обсерватором, и полиция взяла ее под круглосуточную охрану.
Очаг непростой, говорит главный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская, лифтер имел больше количество контактов.
Теперь, пока не пройдет инкубационный период, из стен больницы не выпустят 89 медработников и 60 пациентов.
Источник: Вести.Севастополь
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