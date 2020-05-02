9 мая юнармейцы Севастополя поздравят по телефону ветеранов

2 мая 2020     17
9 мая юнармейцы Севастополя поздравят по телефону ветеранов

Юнармейцы станут участниками патриотической акции «Звонок ветерану», которую проводит Черноморский флот. С поздравлениями и словами благодарности в День Победы они будут звонить ветеранам, живущим в Крыму и Севастополе.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, все юнармейцы будут обеспечены контактными телефонами ветеранов таким образом, чтобы каждого участника Великой Отечественной войны поздравили несколько школьников. Ребятам дадут не только номера телефонов – заранее они обязаны будут изучить биографии ветеранов, познакомиться с их подвигами и заслугами, чтобы поздравления получились более искренними.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Фигуристка Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Авербуха в 15 лет
Фигуристка Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Авербуха в 15 лет

13:00 Выступающая за Польшу российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране …


Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в России с европейским сценарием
Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в России с европейским сценарием

13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с заболеванием коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. …


В Бахчисарайском районе перезапустили движение на шестом этапе трассы «Таврида»
В Бахчисарайском районе перезапустили движение на шестом этапе трассы «Таврида»

Водителям теперь не нужно будет выезжать на «Тавриду» по зигзагу, делая большую петлю: машины поехали по одному из съездов транспортной …


Глава Крыма попросил МВД разобраться со случаями нелегального въезда на полуостров
Глава Крыма попросил МВД разобраться со случаями нелегального въезда на полуостров

Сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов обратил внимание полиции на попытки нелегального въезда на полуостров жителей других …


МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков
МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков

С 1 мая в Крыму увеличено число нарядов ППС, которые патрулируют города и поселки. Особый упор сделан на приморские территории. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты