9 мая юнармейцы Севастополя поздравят по телефону ветеранов

Юнармейцы станут участниками патриотической акции «Звонок ветерану», которую проводит Черноморский флот. С поздравлениями и словами благодарности в День Победы они будут звонить ветеранам, живущим в Крыму и Севастополе.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, все юнармейцы будут обеспечены контактными телефонами ветеранов таким образом, чтобы каждого участника Великой Отечественной войны поздравили несколько школьников. Ребятам дадут не только номера телефонов – заранее они обязаны будут изучить биографии ветеранов, познакомиться с их подвигами и заслугами, чтобы поздравления получились более искренними.

Источник: Вести.Севастополь