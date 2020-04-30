Аграриям Севастополя могут компенсировать до 80% затрат на закладку виноградников

30 апреля 2020     15
Аграриям Севастополя могут компенсировать до 80% затрат на закладку виноградников

Одно из винодельческих предприятий высадит в Севастополе саженцы европейских сортов винограда на 500 гектарах. Первая закладка была год назад. Чтобы виноград плодоносил и радовал урожаем, уходу уделяется большое внимание. Когда ждать первый урожай и что необходимо для ухода за виноградниками?

Каберне-Совиньон, Каберне-Фран, Сира и Шардоне. Все эти сорта высадили между сёлами Орловка и Вишнёвое. Уже через три года виноградники дадут первый урожай.

Расстояние между саженцами – 80 сантиметров. За счет этого кусты будут маленькие, но качество виноматериала значительно выше. Конечно, необходимо регулярное вмешательство. Сейчас аграрии устанавливают шпалеру и проводят межкустовую обработку почвы. Часть затрат по закладке и уходу за виноградниками предприятию компенсирует правительство.

«Если не было бы достаточно денег, мы продолжали ставить традиционно, как мы раньше сажали, кол железобетонный. Срок хранения, эксплуатации был намного меньше, и установка кола была намного сложнее. Сейчас хорошая новая техника», – говорит Николай Клюка – главный агроном хозяйства.

Поддержку сельхозпроизводителям оказывают ежегодно. Компенсировать могут до 80% затрат. Для получения субсидий необходимо предоставить информацию в департамент сельского хозяйства.

«Предприятию нужно, в первую очередь, разработать проект закладки, в котором будет указано количество саженцев на гектар и общее их количество. Потом предоставить финансовый отчет о своей деятельности и подтвердить, что предприятие является все-таки сельхозтоваропроизводителем», – пояснил Александр Рыбченко, заместитель начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента сельского хозяйства г. Севастополя.

В планах у этого предприятия – повторно подать заявку на предоставление субсидии для закладки новых виноградников. Ежегодно аграрии намерены высаживать растения на 50-ти гектарах, это позволяет сделать площадь виноградников.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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