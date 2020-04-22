Аксенов попросил ГИБДД проверять все автомобили с номерами других регионов

22 апреля 2020     12
Аксенов попросил ГИБДД проверять все автомобили с номерами других регионов

В Крыму за сутки было поставлено 105 административных протоколов, которые нарушили режим самоизоляции и приехали на территорию полуострова без особых причин. Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции Александр Смаглин. 

Сергей Аксенов обратился к сотрудникам ГИБДД, чтобы они останавливали стопроцентно все автомобили с номерами других регионов и спрашивали, что они здесь делают. 

“Понятно, что есть крымчане, которые покупали машины в других регионах России, но если прописка местная и территорию не покидали, тут все понятно. В других случаях обращайте внимание, с какой целью приехали, когда, где остановились”, – попросил глава республики.

В Крыму с 21 апреля начали работать 149 мобильных групп, в состав которых вошли представители центрального аппарата МВД по республике, сотрудники Росгвардии и местных администраций. Они проверяют, как соблюдают режим самоизоляции те, кому было выдано предписание Роспотребнадзора, и те, кто в апреле приехал в Крым из других регионов. Из 3776 человек за сутки дошли до 1100, там никаких нарушений не зафиксировано: все находились дома. 

Но ранее некоторых граждан по тем адресам, которые они указали в анкетах, обнаружить не удалось, поэтому их будут искать на улицах. 

Жители приморских поселков жалуются, что видят на улицах и парковках много автомобилей с неместными номерами, и в МВД принято решение провести сплошную проверку этих территорий. В МВД уже есть список районов, в которых будет увеличено число патрулей, сообщил Смаглин. 

Источник: Вести.Севастополь

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