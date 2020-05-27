Аксенов поздравил петербуржцев с днем города и рассказал, что связывает их с Крымом

27 мая 2020     9
Аксенов поздравил петербуржцев с днем города и рассказал, что связывает их с Крымом

Глава Крыма на своих страницах в соцсетях поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всех жителей города с днем рождения северной столицы.

«Крым и Санкт-Петербург соединяют прочные экономические, культурные, человеческие связи. Мы благодарны руководству и жителям Северной столицы за большую помощь в развитии нашей республики. Активно развивается сотрудничество между нашими регионами в промышленности, туризме, образовании, культуре, социальной сфере, в других отраслях», – говорится в поздравлении Сергея Аксенова.

Крымская колонна в городе Пушкине (Царском Селе)

У Крыма с Санкт-Петербургом давние исторические связи. Самая главная историческая реликвия, которая напрямую связана с полуостровом, — это Крымская колонна в Царском Селе. Она выполнена из светлого мрамора и установлена на трёхступенчатом гранитном основании. Колонну воздвигли по указу Екатерины Второй в честь присоединения Крыма к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

В Санкт-Петербурге на берегу Невы по велению Екатерины для светлейшего князя Григория Потёмкина был построен Таврический дворец. Он получил название по титулу князя Таврического, который был пожалован Потемкину в 1787 году в честь присоединения Крыма к Российской империи.

Таврический дворец, фото Ильи Кольчевского

Именно Григорий Потёмкин в 1785 году дал обстоятельное стратегическое обоснование выбора места для Севастополя, базы Черноморского флота. А в 1788 году Екатерина II совершила своё знаменитое путешествие в Крым. А после нее Южный берег Крыма стал любимым местом отдыха членов императорской семьи.

В Санкт-Петербурге при Таврическом дворце разбит Таврический сад, и от него отходит Таврическая улица. А уже в XX веке в северной столице появились улицы: Ялтинская, Севастопольская, Феодосийская, Перекопская – и Евпаторийский переулок.

В Эрмитаже можно увидеть мозаику из Уваровской базилики Херсонеса, ее там вмонтировали в пол и она стала частью постоянной экспозиции. Найденная при раскопках в ХIХ веке, по приказу императора Николая I, мозаика была перевезена в Санкт-Петербург за год до начала Крымской войны. 

Первый поезд в Севастополь в послевоенное время отправился именно из Ленинграда. Это было в 1950 году, а 2019-ом состав под этим же – седьмым – номером тоже первым прошел по Крымскому мосту. К этому событию в Севастополе воссоздали кусочек Санкт-Петербурга. Необычное граффити появилось у остановки «Железнодорожный вокзал». На подпорной стене художники нарисовали кирпичную кладку и часть одного из символов северной столицы – Исаакиевского собора.

Источник: Вести.Севастополь

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