Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму

5 апреля 2020     18
Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму

В Симферопольском водохранилище сейчас 11 млн. кубометров воды; в Партизанском – 11,4 млн; Аянском – 3 млн. Суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 113,7 миллионов кубометров, что на 96,8 миллионов кубометров меньше, чем было в начале апреля 2019 года, написал на своих страницах в социальных сетях глава республики Сергей Аксенов.

Даже если в течение 3,5 месяцев не выпадет ни одного миллиметра осадков, этого запаса воды хватит для бесперебойного водоснабжения Симферополя. Но обычно пик наполняемости водоемов приходится на май-июнь.

«В то же время, полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя. Полномочиями по введению почасовой подачи воды в режиме повышенной готовности обладает администрация города», – сообщил Аксенов.

ГУП РК «Вода Крыма» разработало план первоочередных мероприятий для перераспределения воды в условиях возможного дефицита воды в Симферополе.

Один из важных этапов работы – обнаружение скрытых утечек и аварийных участков. Так с начала этого года на обслуживаемой Симферопольским филиалом территории выявлено 26 утечек, потери по которым составляли свыше тысячи кубометров воды в сутки.

А вот работа по выявлению незаконных врезок со стороны жителей города временно прекращена.  Из-за карантина сотрудники абонентских служб предприятия находятся на удаленном режиме работы. Абонентов они не посещают, проверки не проводят.

До отмены режима повышенной готовности воду отключать никому не будут: ни за долги, ни по графику ведения аварийных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин подписал закон об упрощенном порядке выбора подрядчиков для Крыма и Севастополя
Путин подписал закон об упрощенном порядке выбора подрядчиков для Крыма и Севастополя

До 31 декабря 2022 года в Республике Крым и г. Севастополе будет действовать упрощенный порядок выбора подрядчика. Закон об этом приняла Госдума, одобрил Совет …


В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 500
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 500

14:44 В Белоруссии число случаев заражение коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500, 8 человек умерли. «В Беларуси по состоянию на 5 …


Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму
Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму

В Симферопольском водохранилище сейчас 11 млн. кубометров воды; в Партизанском – 11,4 млн; Аянском – 3 млн. Суммарный запас воды …


В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 5 апреля, во второй половине дня усилится северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать до 17-22 м/с, сообщает Главное управление …


В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина
В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

Президент России Владимир Путин будет работать в дистанционном режиме еще как минимум неделю. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты