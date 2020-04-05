Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму

В Симферопольском водохранилище сейчас 11 млн. кубометров воды; в Партизанском – 11,4 млн; Аянском – 3 млн. Суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 113,7 миллионов кубометров, что на 96,8 миллионов кубометров меньше, чем было в начале апреля 2019 года, написал на своих страницах в социальных сетях глава республики Сергей Аксенов.

Даже если в течение 3,5 месяцев не выпадет ни одного миллиметра осадков, этого запаса воды хватит для бесперебойного водоснабжения Симферополя. Но обычно пик наполняемости водоемов приходится на май-июнь.

«В то же время, полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя. Полномочиями по введению почасовой подачи воды в режиме повышенной готовности обладает администрация города», – сообщил Аксенов.

ГУП РК «Вода Крыма» разработало план первоочередных мероприятий для перераспределения воды в условиях возможного дефицита воды в Симферополе.

Один из важных этапов работы – обнаружение скрытых утечек и аварийных участков. Так с начала этого года на обслуживаемой Симферопольским филиалом территории выявлено 26 утечек, потери по которым составляли свыше тысячи кубометров воды в сутки.

А вот работа по выявлению незаконных врезок со стороны жителей города временно прекращена. Из-за карантина сотрудники абонентских служб предприятия находятся на удаленном режиме работы. Абонентов они не посещают, проверки не проводят.

До отмены режима повышенной готовности воду отключать никому не будут: ни за долги, ни по графику ведения аварийных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь