Аксенов рассказал при каких условия будет снят ограничительный режим в Крыму

11 апреля 2020     1
Аксенов рассказал при каких условия будет снят ограничительный режим в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям полуострова с разъяснениями относительно введенных ограничений на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Сергей Аксенов призвал крымчан проявить самодисциплину и отнестись к пониманию в вводимым на полуострове ограничительным мерам. Поскольку режим самоизоляции – это основной и самый действенный способ борьбы с инфекцией. Глава Крыма подчеркнул, что прекрасно понимает усталость граждан и тревогу за будущее.

«На территории республики будут в кратчайшие сроки реализованы все меры поддержки наших граждан и экономики, озвученные в обращениях Президента, принятые на федеральном и региональном уровне», – сообщил он.

Аксенов заявил, что список работающих предприятий будет расширен, по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Но ограничения будут сняты только в том случае, если профилактические меры будут соблюдаться всеми неукоснительно.

«Мы будем снимать эти ограничения, будем расширять список работающих предприятий, как только позволит эпидемиологическая ситуация. И здесь мы ожидаем встречного движения от работодателей, от представителей бизнеса, от всех граждан: профилактические меры должны соблюдаться неукоснительно, это ключевое условие для возобновления и продолжения работы», – подчеркнул Сергей Аксенов.

По его словам, власти ожидают встречного движения от работодателей, представителей бизнеса и от граждан – чем строже установленные правила будут соблюдаться, тем больше шансов на смягчение профилактических мер и сокращение срока их действия.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Facebook Сергей Аксенова 

Источник: Вести.Севастополь

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