Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

16 апреля 2020     16
Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Мужчина пытался избежать штрафов за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности.

В марте 2020 года в отдел полиции за незаконную трудовую деятельность были доставлены пять граждан Узбекистана, которых местный житель привлёк для строительных работ. Последний, чтобы избежать штрафов, неоднократно предлагал взятку в размере 60 тысяч рублей участковому. А после вложил деньги в паспорт одного из рабочих, лежавший на столе. Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о факте, сообщает ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание от штрафа в размере 5,4 миллиона рублей до лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную
В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную

Из Симферопольской больницы скорой помощи поступило сообщение о доставленной с травмами женщине, которая впала в кому и умерла, не приходя …


Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому
Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Мужчина пытался избежать штрафов за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности. В марте 2020 года в отдел полиции за незаконную …


Вести Севастополь 16.04.2020
Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Коммунальные службы столкнулись с новой проблемой. Мусор под домом копиться не должен. Куда обращаться, если контейнеры …


После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу
После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу

Первый онлайн-бал провели в Севастополе. Пары со всей России закружились в танце в сети.  При этом дресс-код никто не отменял. …


В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения
В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения

Об этом журналистам рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Однако в связи с пандемией во время службы вход в храмы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты