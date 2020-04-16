Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Мужчина пытался избежать штрафов за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности.

В марте 2020 года в отдел полиции за незаконную трудовую деятельность были доставлены пять граждан Узбекистана, которых местный житель привлёк для строительных работ. Последний, чтобы избежать штрафов, неоднократно предлагал взятку в размере 60 тысяч рублей участковому. А после вложил деньги в паспорт одного из рабочих, лежавший на столе. Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о факте, сообщает ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание от штрафа в размере 5,4 миллиона рублей до лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Источник: Вести.Севастополь