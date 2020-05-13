Американская бабочка появится в Севастополе в конце мая

Опасного вредителя – американской белой бабочки – в Севастополе нет. Информацию о появлении насекомого на деревьях Севастополя, которую горожане публикуют в социальных сетях, опровергли в департаменте сельского хозяйства.

Американская белая бабочка угрожает более 200 видам деревьев, в особенности плодовым. По информации чиновников, ее гусеницы появятся в конце мая – начале июня. И для борьбы с опасным вредителем специалисты уже установили феромонные ловушки. Нашествие гусениц в городе все-таки фиксируют, но других. Сотни деревьев сейчас во власти ясеневого пилильщика. Ложногусеница пилильщика питается исключительно листьями ясеня, другим деревьям она не угрожает. Для людей – тоже безвредна: не кусается, не ядовита, не вызывает аллергии. В департаменте сельского хозяйства отмечают: использовать пестициды сейчас – необходимости нет. Ведь уже через несколько недель без химикатов будет не обойтись.

«В обязательном порядке для борьбы с американской белой бабочкой, как показывает опыт прежних лет, конечно при применении препаратов существенно возрастет нагрузка на окружающую среду, на растения, – говорит начальник отдела фитосанитарного надзора Департамента сельского хозяйства Севастополя Анастасия Боева, – у аллергиков проявится не дай бог, если он окажется в зоне обработки. Поэтому на сегодняшний день меры химической обработки не оправданы».

Департамент сельского хозяйства города уполномочен бороться только с карантинными вредителями. Пилильщик ясеневый в их число не ходит. А следить за состоянием зеленых зон на придомовых участках должны управляющие компании. Избавиться от насекомых они могут не используя химикатов – растения нужно обработать мыльным раствором. Специальных разрешений для этого не требуется – подчеркнули в департаменте.

Источник: Вести.Севастополь