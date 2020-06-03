Античная усадьба встала на пути реконструкции Камышового шоссе

Что может помешать закончить реконструкцию Камышового шоссе вовремя? Работы выполнены уже более чем на 65% и должны быть завершены к 31 августа. Их ведёт “Севастопольский автодор” и девять субподрядных организаций. Задача одного из подрядчиков – убрать под землю линии электропередачи, которые установлены вдоль дороги. Всё шло хорошо, пока на пути строителей не оказался объект культурного наследия – “Усадьба № 177”.

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Руководитель Севнаследия Михаил Рязанцев не скрывает негодования. Говорит, это очередной акт вандализма на культурном объекте федерального значения. В 2015 году во время полевых раскопок археологи Херсонеса Таврического обнаружили на Камышовом шоссе древнюю усадьбу, ей дали номер 177. Не так давно на эту территорию пришли строители дороги.

«Здесь выкопана траншея до метра шириной 80 см, которая частично прошла по границе памятника археологии без согласования с Севнаследнием. Сейчас ищем то лицо, которое проводило работы, физическое или юридическое, чтобы составить протокол, привлечь к ответственности», – заявил Михаил Рязанцев.

Копатели траншеи нашлись сами. Подрядчик работ подошел к нашей съемочной группе с вопросом, а что собственно случилось? И был очень удивлен, когда узнал о претензиях “Севнаследия”. От комментариев на камеру Роман отказался, но предоставил документы, в которых черным по белому руководство Херсонеса Таврического просит заказчика ремонтных работ – департамент транспорта – сохранить важный исторический надел. Прилагалась топографическая съемка места и точные координаты границ усадьбы. Подрядчик утверждает, что проложил траншею в стороне от юридической границы с объектом культурного наследия.

Мужчина говорит, что изначальный проект вообще проходил по территории самой усадьбы и своими действиями подрядчик, можно сказать, спас исторически важный объект.

Строители пытались обойти усадьбу по периметру, но всё равно попали на античный участок. В траншее много керамики и фрагментов посуды. Один из фрагментов оказался бортиком пифоса – древней бочки. Такая стоит в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Занимался раскопками 177 усадьбы Максим Тюрин. Тогда исследовали только три помещения. Выяснили, что усадьба была построена в конце 4 столетия до нашей эры, просуществовала около ста лет. И хотя на территории Севастополя найдено около сотни подобных строений, каждое уникально в своем роде. Раскрыть все тайны усадьбы ученые еще не успели – раскопали лишь 20%. Перед реконструкцией стояла задача выявить границу со стороны дороги, а что работы будут вестись и с другой стороны объекта, строители никому не сообщили.

«Формально юридические границы объекта археологического наследия не нарушены, но при проведении любых хозяйственных работ в метре-двух и больше должен составляться специальный проект по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Такой раздел составлен по дороге, которую мы в результате и исследовали, а вот по этой траншеи для кабеля такого раздела не было», – рассказал Максим Тюрин.

Ученый добавляет: строители решили благоразумно обойти усадьбу, но сопровождение археологов и в этом случае необходимо, ведь на глаз невозможно определить, где границы объекта культурного наследия. А за его уничтожение законом предусмотрен штраф. Сумму ущерба ещё предстоит установить. Чем закончится эта история, пока неясно. В треугольнике заинтересованных сторон оказалось Севнаследие, которое следит за сохранностью культурных объектов. Подрядчик и заказчик хотели, как лучше и быстрее. Еще одна сторона – это жители Севастополя, которые уже не первый год ждут окончания реконструкции Камышового шоссе.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь