Арендаторам летних площадок общепита в Севастополе предоставят льготы

Владельцев нестационарных летних площадок общепита, арендующих эти места у города, до 31 июля освободили от арендной платы.

Как сообщил сегодня на заседании правительства директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов, решение было принято после встречи врио губернатора Михаила Развожаева с предпринимателями.

Арендаторы НТО могут продлить договор на следующие 5 лет без погашения долгов за аренду, сообщил Вадим Кирпичников, начальник Управления потребительского рынка и лицензирования. Раньше погашение долгов было одним из главных условий пролонгации договора.

Источник: Вести.Севастополь