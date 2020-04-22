Архитектурный облик Севастополя сохраняет память о Ленине

В память о вожде октябрьской революции 1917 года и одном из основателей Советского Союза Владимире Ленине в Севастополе сохранено множество названий, элементов уличного декора и памятников.

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Первый памятник Владимир Ленину в Севастополе открыли на чужом постаменте. 88 лет назад бронзовый вождь сменил фигуру адмирала Павла Нахимова. Это отчасти и решило его судьбу. Во время второй обороны города монумент пострадал от обстрелов, а при оккупации Севастополя немцы вывезли его на переплавку.

У послевоенных памятников и бюстов Ленина уже были свои постаменты и другая судьба. Они уцелели даже на сломе эпох, при распаде Советского Союза. Сохранилось больше 10. Один из самых известных – памятник на центральном городском холме. Он хорошо просматривается. Хотя для некоторых соседство с православным собором, с разных точек зрения, может показаться противоречивым.

Фотограф Юрий Данилевский решил взглянуть на памятник иначе. Отказавшись от классического вида анфас, Ленина он запечатлел шагающим вдаль. Смена ракурса, как считает автор снимка, несёт дополнительный смысл.

«Эта эпоха уже всё-таки ушла. Эпоха с Владимиром Ильичём. Пройдёт ещё 20 лет, и я не уверен, что мой внук на вопрос: кто такой Владимир Ильич Ленин или Ульянов, мне ответит. Мы видим следы этой эпохи ушедшей. В атрибутике, в зданиях, которые стоят, в символах, которые остались», – считает фотограф Юрий Данилевский.

Советские символы и изображения Ленина в некоторых местах впечатляют отличной сохранностью, но сейчас они скорее говорят не о нём, а о нас самих. К такому выводу Сергей Горбачёв пришёл, когда начал работать на 13 судоремонтном заводе и увидел там множество следов эпохи, которая возвеличивала людей труда.

«Задавал вопрос начальнику завода Анатолию Тихоновичу Величко: «А как это всё коррелирует с современным моментом»? Он сказал так, что рабочий класс остаётся рабочим классом, и подобного рода вопросы не следует задавать и ставить – могут и морду набить», – вспоминает пресс-секретарь 13 судоремонтного завода Черноморского флота МО РФ Сергей Горбачёв.

Непреходящей ценностью памятник Ленину остается для Виталия Армишева. Бывший учитель физкультуры в посёлке Орловка и в свои 80 находит силы ухаживать за постаментом. Молодое поколение прежних традиций не соблюдает. Поселковая доска почёта пустует. Но у монумента всё равно бывают люди. Он стоит в центральном парке.

«Теперь к нему не ходят. Обычно в день его рождения 22 апреля. Но чтоб так кто-то явно высказывался, я не слыхал подобных высказываний. Как бы нейтрально внешне», – делится пенсионер, житель посёлка Орловка Виталий Армишев.

Были в новейшей истории и другие примеры. Бюст Ленина возле Троицкой балки разбивали вандалы. Его восстановила КПРФ. А в центре города фигуру Ленина однажды снесли.

В 2016 скульптуру Володи Ульянова обнаружили лежащей на земле и обведённой мелом. Рядом на асфальте мелом был обведен силуэт. Выяснилось, что её случайно задел грузовик. Водитель сам вызвал автоинспекцию. Так памятник юному Ленину в Севастополе стал участником ДТП.

Другой известный монумент Ленина и сейчас в гуще трафика – в депо «Севэлектроавтотранса». К юбилею фигуру и постамент покрасили. Будут ли наши потомки так же внимательны к тому, что сохранило для них время, историки прогнозировать не берутся.

«Оценить, нужны ли эти исторические, в каком-то смысле архаические сооружения? Нужны ли они в таком количестве? Несут ли они какую в себе нагрузку? Отрицательную или положительную? А вписываются ли они в градостроительный облик города? И вот новое поколение, которое осмыслит историю с чистого листа, надеемся, что та информация, и те учебники, которые сегодня мы изучаем, изучают наши дети, дадут им такую возможность», – считает председатель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков.

На улицах Севастополя многое напоминает о Владимире Ленине и его знаменитом призыве, не прекращая, учиться. А его собственная жизнь и то, как о ней сохраняют память, по-прежнему остаётся хорошим уроком.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь