Армянск удостоен звания «Населённый пункт воинской доблести»

Закон «О почётном звании Республики Крым «Населённый пункт воинской доблести» вступил в силу 2 июля 2019 года.

«Принят вчера по вашей инициативе, Сергей Валерьевич, закон о присвоении городу Армянску звания «Населённый пункт воинской доблести», – рассказал первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Госсовет Крыма принял решение о присвоении почётного звания городу Армянск. Об этом сообщили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

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