Армянск удостоен звания «Населённый пункт воинской доблести»

Почётное звание Республики Крым было присвоено городу 24 апреля.
Госсовет Крыма принял решение о присвоении почётного звания городу Армянск. Об этом сообщили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.
«Принят вчера по вашей инициативе, Сергей Валерьевич, закон о присвоении городу Армянску звания «Населённый пункт воинской доблести», – рассказал первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.
Закон «О почётном звании Республики Крым «Населённый пункт воинской доблести» вступил в силу 2 июля 2019 года.
Источник: Вести.Севастополь