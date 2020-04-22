Арт-кластер «Таврида» проводит онлайн-мастер-классы для детей

22 апреля 2020     10
Арт-кластер «Таврида» проводит онлайн-мастер-классы для детей

В рамках проекта «Таврида – детям» на онлайн-платформах ZOOM и Skype четыре раза в неделю проходят занятия для детей, которые ведут участники и выпускники форума «Таврида».

Заявки на участие в мастер-классах поступают со всей страны, и родители говорят, что для них это огромная помощь в том, чем занять детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Проходят мастер-классы по музыке, изобразительному искусству, актерскому мастерству, хореографии, рукоделию и литературе. Они будут идти до 30 апреля, а если режим самоизоляции продлят, то и занятия продолжатся.

Чтобы зарегистрировать ребенка, родителям необходимо заполнить заявку на сайте Всероссийской акции «Мы вместе»: МыВместе2020.рф, в социальных сетях арт-кластера «Таврида» или на сайте Российского движения школьников: рдш.рф.

Также арт-кластер запустил еще один онлайн-проект «Таврида на удаленке». Ежедневно фрешмены сообщества при участии известных артистов, лидеров креативных индустрий проводят эфиры в официальных группах «Тавриды» в социальных сетях.

Источник: Вести.Севастополь

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