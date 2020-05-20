«Артек» может начать работу с 1 июня

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю и министр образования Крыма ведут переговоры с руководством международного центра “Артек” о возможности начать оздоровительную кампанию с 1 июня.

Меньше трети номеров там удалось оборудовать в соответствии с требованиями санитарных врачей. Об открытии других детских лагерей речь пока не идет, потому что даже мощности “Артека” не позволяют полностью выполнить рекомендации Роспотребнадзора.

“Обкатаем карину с “Артеком”, с 1 июня планируем этот процесс запустить. Но только на внутреннем туризме – с медицинским обследованием всех приезжающих детей. Но окончательное решение по открытию “Артека” будет принято 26-27 мая”, – сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу глава республики.

На 26 мая назначены новые переговоры Сергея Аксенова с Анной Поповой, руководителем Роспотребнадзора страны, по началу курортного сезона на полуострове.

Крымские дети будут отдыхать в “Артеке” за счет республиканского бюджета. Ребят из других регионов России там пока принимать не будут.

Источник: Вести.Севастополь