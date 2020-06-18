Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ

18 июня 2020     8
Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ

Итоги недели на четырех флотах России 

Главные темы рубрики:

– Авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня. В воздух над Севастопольской бухтой поднялись 26 летательных аппаратов.

– Ракетные комплексы «Искандер» Балтийского флота провели учебные стрельбы на фоне манёвров НАТО на Балтике.

– Серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний в Японском море.

– Из экспедиции в Антарктиду вернулся корабль Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Гидрографическое судно за 3,5 месяца прошло более 22 тысяч морских миль.

– На Северном флоте принят в боевой состав ВМФ новый стратегический крейсер «Князь Владимир». На торжественной церемонии присутствовал Президент России Владимир Путин.

Источник: Вести.Севастополь

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