Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ

– На Северном флоте принят в боевой состав ВМФ новый стратегический крейсер «Князь Владимир». На торжественной церемонии присутствовал Президент России Владимир Путин.

– Из экспедиции в Антарктиду вернулся корабль Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Гидрографическое судно за 3,5 месяца прошло более 22 тысяч морских миль.

– Серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний в Японском море.

– Ракетные комплексы «Искандер» Балтийского флота провели учебные стрельбы на фоне манёвров НАТО на Балтике.

– Авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня. В воздух над Севастопольской бухтой поднялись 26 летательных аппаратов.

«Крымская солидарность», поддерживающая террористов, управляется извне В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается процесс над восемью жителями Бахчисарая. Они обвиняются в участии в исламской организации …



Вести Севастополь. 18.06.2020. Выпуск 9:00 Главные темы программы: – Один вход – один выход. Как будут работать пункты для голосования? И что входит в индивидуальный …



Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан на во время голосования В день всероссийского голосования 1 июля каждый человек на входе в избирательный участок получит индивидуальный пакет средств защиты. Все пункты …



Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт …

