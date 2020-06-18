Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт 24 июня. В воздух над Севастопольской бухтой поднялись 26 летательных аппаратов.
– Ракетные комплексы «Искандер» Балтийского флота провели учебные стрельбы на фоне манёвров НАТО на Балтике.
– Серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний в Японском море.
– Из экспедиции в Антарктиду вернулся корабль Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Гидрографическое судно за 3,5 месяца прошло более 22 тысяч морских миль.
– На Северном флоте принят в боевой состав ВМФ новый стратегический крейсер «Князь Владимир». На торжественной церемонии присутствовал Президент России Владимир Путин.
Источник: Вести.Севастополь