Авиация ЮВО и Черноморского флота проверили систему ПВО Крымского полуострова

В проверке было задействовано порядка 10 самолётов и вертолётов, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолёты Ми-8 и Ка-27. Они выступали в качестве целей для расчётов ПВО.

В тренировке также участвовали дивизионы зенитных ракетных систем С-400 и расчёты самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Самолеты и вертолеты действовали с различных направлений: они летали как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя рельеф местности в качестве для прикрытия, чтобы усложнить задачу силам и средствам ПВО.

В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» смогли обнаружить авиацию условного противника и произвести по целям электронные пуски.

Источник: Вести.Севастополь