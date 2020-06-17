Авиакомпании увеличат в четыре раза количество маршрутов в Крым

В июне увеличится маршрутная сеть полетов из аэропорта Симферополь.

Сейчас рейсы из Республики Крым осуществляются по 11 направлениям. Уже поданы заявки от авиаперевозчиков на полеты в 35 городов России.

После отмены действия ограничительного режима в республике добавлены маршруты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково. В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Кроме этого, новые маршруты в Крым запускает и компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезда «Таврия» начнут ходить из Симферополя раз в неделю в Екатеринбург и обратно, а в Кисловодск – два раза.

Источник: Вести.Севастополь