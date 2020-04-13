Автомобиль чуть не стал причиной природного пожара в Симферопольском районе

13 апреля 2020     5
Автомобиль чуть не стал причиной природного пожара в Симферопольском районе

Пожарным поступил сигнал о том, что на открытой территории в селе Пионерское Симферопольского района горит автомобиль Лада Приора.

ЧП произошло в субботу, 11 апреля, в 09:55. К месту происшествия выдвинулось пожарное подразделение из села Доброе в составе трёх человек и одной единицы техники.

Пожарным за 20 минут удалось ликвидировать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня по сухой траве. Причины устанавливают эксперты, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов.

Источник: Вести.Севастополь

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