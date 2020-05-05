Барк «Крузенштерн» не зайдёт в Севастополь

Из-за пандемии коронавируса отменён, запланированный на 12 мая, заход барка «Крузенштерн» в порт Севастополя.

Парусник, завершающий трансатлантический переход, после посещения Новороссийска, должен был направиться в Севастополь, а затем в Сочи. Однако программа плавания была сокращена из-за пандемии коронавируса. Были отменены традиционные посещения парусника гостями, экипаж и курсанты не покидали борт. Пополнение запасов проводилось в стерильной зоне портов или на рейде.

Последней точкой, перед возвращением в Калининград, стал Новороссийска, где «Крузенштерн» пополнил запасы воды и продовольствия и направился в Калининград, сообщает медиацентр экспедиции парусников Росрыболовства.

Источник: Вести.Севастополь