Барк «Крузенштерн» не зайдёт в Севастополь

5 мая 2020     12
Барк «Крузенштерн» не зайдёт в Севастополь

Из-за пандемии коронавируса отменён, запланированный на 12 мая, заход барка «Крузенштерн» в порт Севастополя.

Парусник, завершающий трансатлантический переход, после посещения Новороссийска, должен был направиться в Севастополь, а затем в Сочи. Однако программа плавания была сокращена из-за пандемии коронавируса. Были отменены традиционные посещения парусника гостями, экипаж и курсанты не покидали борт. Пополнение запасов проводилось в стерильной зоне портов или на рейде.

Последней точкой, перед возвращением в Калининград, стал Новороссийска, где «Крузенштерн» пополнил запасы воды и продовольствия и направился в Калининград, сообщает медиацентр экспедиции парусников Росрыболовства.

Источник: Вести.Севастополь

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